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Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yer aldığı dizi ve film yapımları

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yer aldığı dizi ve film yapımları başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 26-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yer aldığı dizi ve film yapımları
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.


26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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