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Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili en yeni detaylar 8 Nisan 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel yaşı ve oynadığı diziler
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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