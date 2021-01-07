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Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 07.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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