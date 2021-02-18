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Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 18 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Alev Alev dizisi Ali kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 18 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 18.02.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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