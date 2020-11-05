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Alev Alev dizisi Ali kimdir? Gerçek adı ne? Toprak Can Adıgüzel oynadığı diziler

Alev Alev dizisi Ali kimdir? Gerçek adı ne? Toprak Can Adıgüzel oynadığı diziler ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 5 Kasım 2020 Perşembe tarihli yazımızda Alev Alev dizisi Ali kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

05 Kasım 2020 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Gerçek adı ne? Toprak Can Adıgüzel oynadığı diziler
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.


26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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