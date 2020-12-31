İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel kimdir?

Okurlarımız tarafından merak edilen Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel kimdir? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterine Leyla Feray hayat veriyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel kimdir?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
O Ses Türkiye yılbaşı Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gain TV indir... Android ve IOS Gain nedir, nasıl izlenir? GAİN program ve dizileri
2021 MEB sınav başvuru ücretleri ne kadar oldu?
Gazeteler manşetleri 20 Ekim 2020 Salı gazetelerin bugünkü manşetleri
Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları sonuçlarında son durum ne? Sms sonuçları ne zaman gelecek?
MTV İkinci taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman? 2019 MTV 2. Taksit ödemeleri başladı!
Erkenci Kuş Neden Yayınlanmıyor? Erkenci Kuş Bitti mi? Sezon Finali mi Yaptı? Ne Zaman Yayınlanacak?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir anlamı ne?
O Ses Türkiye yılbaşı Miray Daner kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye Yılbaşı Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Güldür Güldür Show İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.