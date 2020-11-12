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Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 12.11.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.


26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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