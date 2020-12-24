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Alev Alev dizisi Ali karakteri kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve yer aldığı diziler

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Alev Alev dizisi Ali karakteri kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair en yeni gelişmeler 24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali karakteri kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve yer aldığı diziler
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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