İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Alev Alev dizisi 26.bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Alev Alev canlı yayın izle

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Alev Alev dizisi 26.bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Alev Alev canlı yayın izle haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 06.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:30
Alev Alev dizisi 26.bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Alev Alev canlı yayın izle
Takip Et:

Alev Alev bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV Alev Alev yeni bölüm canlı izle olarak 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Alev Alev son bölüm canlı ve ful hd olarak Show TV’den izleyici karşısına çıkacak.

Alev Alev 26.bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Show TV’de.

Alev Alev 26.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Alev Alev 26.bölüm özet

Öldüğü düşünülen Çelebi hayattadır ve bu gerçek herkesi şoke eder. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Çelebi, kaçmadan önce Cemre’yi ölmekten beter duruma sokarak planını devreye sokacak. Çelebi’nin yaşadığına dair hala şüpheleri olan Cemre etrafındakileri kendisine inandırmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğün sonrası Ömer ve Rüya arasında aşk dolu anların bozulmaması için herkesten uzakta bir balayı tatili planlar. Cemre’nin psikolojik olarak kötü durumda olması Ozan’ın Çelebi’nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için plan yapmasına neden olur. Ozan zekice plan yaparak Çelebi’yi köşeye sıkıştıracaktır.

Alev Alev son bölüm özet

Çelebi’nin intihar ettiği haberi Yedikule Mahallesinde bomba etkisi yaratır. Cemre Çelebi’nin ölümünü duyduktan sonra ilk başta inanmasa da sonunda inanır ve rahat bir nefes alır. Çiçek’in şüpheleri ise herkesin aklının karışmasına neden olacaktır. Ömer’in Rüya’dan aldığı sürpriz teklif sonrası Ömer ve Rüya çifti yeni bir hayata adım attı.

Alev Alev konusu ne?

Büyük bir aşkla evlenen ancak büyük bir çıkmaz ve şiddetin ortasında kendisini bulan Cemre küçük kızıyla bu kabustan çıkmaya çalışıyor. Zengin ve istediklerini her zaman elde eden hayatın gerçeklerini hiç görmemiş Rüya yaşadığı korkunç olayla gerçeklerle yüzleşir. Fedakar ve kendi iç dünyasına dönük biri olarak kendini bulma arayışında olan Çiçek dizinin ana karakterleridir.

Üç farklı kadının hayatı bir şekilde kesişir ve yaşanan yangın herkesin hayatında gitmek istediği yolu açacaktır. Sil baştan yeni hayat kurmak isteyen üç farklı kadının hayat mücadelesi dizide anlatılmaktadır.

Alev Alev oyuncuları

Alev Alev dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev künye

Alev Alev dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenmektedir. Senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Kerem Çatar, idari yapımcılığını Yamaç Okur üstlenmektedir.

Alev Alev hangi diziden uyarlama

Alev Alev dizisi Show TV ekranlarının bu sezona damga vuran yapımlarından biri oldu. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Alev Alev dizisi BAZAR DE LA CHARITE adlı filmden uyarlanmıştı.

Alev Alev 26.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Alev Alev her hafta Perşembe akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm ise bu akşam yayınlanacak. Alev Alev 26.yeni bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Show TV ekranlarından yayınlanacak.

İzleyiciler Alev Alev yeni bölüm tek parça izle, Alev Alev son bölüm canlı izle ve Alev Alev yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 23:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi 26.bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Alev Alev canlı yayın izle
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümü ATV
Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Honda N7X nasıl olacak? Honda N7X tanıtıldı
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı
Sokağa çıkma yasağında bankamatiğe gidilir mi?
Emanet Bora kimdir? Göksel Kayahan hakkında bilgiler
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Canlı izle Arsenal Villareal Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Arsenal Villareal maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Survivor 2021 87. bölüm fragmanı 8 Mayıs Cumartesi
Sol Yanım dizi oyuncusu Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
TOKİ Trabzon Dar ve orta gelirli 144 konut ihalesi
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.