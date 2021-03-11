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Alev Alev dizisi 18. bölüm yayınlandı

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerin başında gelen Alev Alev, Puhu TV üzerinden izleyici ile buluşmaktadır. Alev Alev 18. bölüm Puhu TV’de yayınlandı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:23
Alev Alev dizisi 18. bölüm yayınlandı
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Türkiye’nin dijital film ve dizi platformları arasında yer alan Puhu TV, binlerce vatandaşımızın ilgi odağı haline geldi. Son dönemlerde yaptığı dizi ve filmlerle dikkat çeken bu TV, son olarak Alev Alev dizisi ile gündeme oturmayı başardı. Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinin başında gelen Alev Alev, Puhu TV üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Alev Alev 18. bölümü yayınlandı. Alev Alev Show TV üzerinden yayınlanıyor. Yapımcılığını ay yapımın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yapmaktadır. Dizinin senaryosu ise Burcu Görgün Toptaş tarafından kaleme alınıyor. Son dönemin en çarpıcı dizilerinden biri olan Alev Alev, dram ve aksiyon türünde bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Dizide Cemre ve Ali’nin başından geçen ilginç hikayeler anlatılmaktadır.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevPuhu Tv
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