Alev Alev dizisi 1. bölüm ne zaman? Alev Alev 1. Bölüm yayın tarihi ve fragmanı

Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Alev Alev dizisinin yayın takvimi ortaya çıktı. Bir yangında hayatı baştan aşağı değişen üç kadını anlatacak Alev Alev dizisi ilk bölümüyle Kasım ayında yayınlanacak.

Alev Alev ne zaman yayınlanacak?

5 Kasım Perşembe günü ilk bölümüekranlarında yayınlanacak dizide üç kadının bir yangın sonucunda hayatlarının nasıl değişeceği konu alınıyor.

Alev Alev dizisi konusu ne?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in başrolünü üstlendiği dizi Burcu Görgün Toptaş’ın kalemi ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğinde ekranlara taşınacak.

Tanıtımları ile kısa süre içerisinde ilgi toplamayı başaran Alev Alev dizisinde kadın, aile içi şiddet ve adalet temaları işleniyor. Çıkan bir yangında hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşınacak.