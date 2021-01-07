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Alev Alev dizi oyuncusu Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler

Alev Alev dizi oyuncusu Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Alev Alev dizi oyuncusu Ömer kimdir?’a dair gelişmeleri 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:35
Alev Alev dizi oyuncusu Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:35
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Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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