Alev Alev Çiçeğin yaraları iyileşecek mi?

Perşembe akşamları Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi ünlü oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Ceyhun Ceyhan, Zuhal Olcay gibi ünlü oyunculara yer veriyor. Dizide çıkan yangın sonrası üç kadının da hayatlarında aynı noktaya vurgu yapıldığı gözlemlenmekte. Yangın sonrasında arkadaşını kurtarmak için yangın içerisine giren Çiçek yangından aldığı darbelerden kurtulabilecek mi?

Çiçek hastanede tanıştığı Doktor Tomris sayesinde yaralarından kurtulacak. İskender tarafından yangının içine itilen çiçek birçok kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralarla hayatta kalmıştı. Doktor Tomris’in teklifi ile Çiçek hayatına yeni bir yön çizecek mi?

Tomris’in bir isteği vardı. Dizide yangın sırasında kızı şimali kaybetmişti. Bu yüzden çiçeğin kızının yerine geçmesini istedi. Bunun karşılığı olarak Tomris’in yaptığı ameliyat sayesinde hayatına yüzünü saklamadan de devam edeceğini söyledi. Çiçek’in tek istediği yaralardan kurtulmak istediği gerçekleşecek mi?

Bunun yanı sıra dizide başka bir sahnede olan Kenan ameliyattan önce Tomris ile konuşmak istediğini söyledi. Çelebi’den eserleri saklamak için tarihi eserleri sakladığı yeri söyleyen Kemal Tomris’i bir türlü rahat bırakmıyor bu konuda Tomris bir takım planların kafasında döndüğü seziliyor.

13. bölüm fragmanının yayınlanması ile Çiçek’in iyileşip iyileşmediği izleyeceği için merak edilmekte. Seyirci yorumlarında Çiçek son halini ne oldu? Çiçek kurtulabilecek mi? yorumları herkesin kafasında bir soru işareti olmaya devam ediyor.