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Alev Alev canlı izle! Show TV Alev Alev 26.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Alev Alev son bölüm

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Alev Alev canlı izle! Show TV Alev Alev 26.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Alev Alev son bölüm haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 7 Mayıs 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 05:30
Alev Alev canlı izle! Show TV Alev Alev 26.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Alev Alev son bölüm
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Alev Alev bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV Alev Alev yeni bölüm canlı izle olarak 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Alev Alev son bölüm canlı ve ful hd olarak Show TV’den izleyici karşısına çıkacak.

Alev Alev 26.bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Show TV’de.

Alev Alev 26.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Alev Alev 26.bölüm özet

Öldüğü düşünülen Çelebi hayattadır ve bu gerçek herkesi şoke eder. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Çelebi, kaçmadan önce Cemre’yi ölmekten beter duruma sokarak planını devreye sokacak. Çelebi’nin yaşadığına dair hala şüpheleri olan Cemre etrafındakileri kendisine inandırmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğün sonrası Ömer ve Rüya arasında aşk dolu anların bozulmaması için herkesten uzakta bir balayı tatili planlar. Cemre’nin psikolojik olarak kötü durumda olması Ozan’ın Çelebi’nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için plan yapmasına neden olur. Ozan zekice plan yaparak Çelebi’yi köşeye sıkıştıracaktır.

Alev Alev son bölüm özet

Çelebi’nin intihar ettiği haberi Yedikule Mahallesinde bomba etkisi yaratır. Cemre Çelebi’nin ölümünü duyduktan sonra ilk başta inanmasa da sonunda inanır ve rahat bir nefes alır. Çiçek’in şüpheleri ise herkesin aklının karışmasına neden olacaktır. Ömer’in Rüya’dan aldığı sürpriz teklif sonrası Ömer ve Rüya çifti yeni bir hayata adım attı.

Alev Alev konusu ne?

Büyük bir aşkla evlenen ancak büyük bir çıkmaz ve şiddetin ortasında kendisini bulan Cemre küçük kızıyla bu kabustan çıkmaya çalışıyor. Zengin ve istediklerini her zaman elde eden hayatın gerçeklerini hiç görmemiş Rüya yaşadığı korkunç olayla gerçeklerle yüzleşir. Fedakar ve kendi iç dünyasına dönük biri olarak kendini bulma arayışında olan Çiçek dizinin ana karakterleridir.

Üç farklı kadının hayatı bir şekilde kesişir ve yaşanan yangın herkesin hayatında gitmek istediği yolu açacaktır. Sil baştan yeni hayat kurmak isteyen üç farklı kadının hayat mücadelesi dizide anlatılmaktadır.

Alev Alev oyuncuları

Alev Alev dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev künye

Alev Alev dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenmektedir. Senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Kerem Çatar, idari yapımcılığını Yamaç Okur üstlenmektedir.

Alev Alev hangi diziden uyarlama

Alev Alev dizisi Show TV ekranlarının bu sezona damga vuran yapımlarından biri oldu. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Alev Alev dizisi BAZAR DE LA CHARITE adlı filmden uyarlanmıştı.

Alev Alev 26.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Alev Alev her hafta Perşembe akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm ise bu akşam yayınlanacak. Alev Alev 26.yeni bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Show TV ekranlarından yayınlanacak.

İzleyiciler Alev Alev yeni bölüm tek parça izle, Alev Alev son bölüm canlı izle ve Alev Alev yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 05:30
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