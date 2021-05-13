Alev Alev bu akşam var mı, neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV’nin sevilen dizisi Alev Alev, yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hikayesi ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizinin bugün yeni bölümü olup olmayacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Bu akşam Alev Alev yeni bölüm var mı?

Alev Alev dizisinin 27. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Her Perşembe Show TV’de yayınlanan dizinin yeni bölümü 20 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkacak.

Show TV 13 Mayıs Perşembe yayın akışı

11:00 En Büyük Şaban

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

15:15 Didem Arslan'la Asla Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

22:15 Ağır Romantik

00:15 Şabaniye