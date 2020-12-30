Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?

İzleyicinin severek izlediği Alev Alev dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bir dizi olan Alev Alev, henüz 9. Bölümünü yayınlayacaktı. Ancak bu haber hayranlarını şoke etti. Vatandaşlarımız Alev Alev dizisinin bu hafta neden yayınlanmadığını merak ediyor.
Alev Alev Son Bölüm Özeti
Cemre akıl sağlığı raporu almak için heyet kararını bekliyor. Ancak Çelebi’nin planı her şeyi alt üst edecektir. Ozan’ın vergi borçları olduğundan dolayı evine haciz gelir ve oldukça zorluk çeker. Ömer vurulur. Bundan dolayı Ömer ve Rüya kenetlenir. Ali’nin bıçakladığı İskender gözlerini açmıştır. Çiçek ve Tomris’i gerçekten zor zamanlar bekliyor. Ali’nin kaderi ise tamamen değişecek.
Son Güncelleme: 30.12.2020 15:02