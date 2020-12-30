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Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?

Show TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinin başında gelen Alev Alev izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Vatandaşlarımız Alev Alev dizisinin bu hafta neden yayınlanmadığını merak ediyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:02
Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?
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İzleyicinin severek izlediği Alev Alev dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Yeni bir dizi olan Alev Alev, henüz 9. Bölümünü yayınlayacaktı. Ancak bu haber hayranlarını şoke etti. Vatandaşlarımız Alev Alev dizisinin bu hafta neden yayınlanmadığını merak ediyor.

Show TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinin başında gelen Alev Alev izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. 31 Aralık 2020 Perşembe günü ekranlara yeni bölümüyle gelmesi planlanan dizi bu hafta yayınlanmayacak. Çünkü 31 Aralık gecesi yılbaşı gecesine denk geliyor. Bundan dolayı dizi 2-3 hafta ertelenecek. Çünkü yılbaşı gecesinde Show TV erkanlarında Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel programı olacak. Alev Alev dizisi 9. Bölümüyle 14 Ocak 2021 Perşembe akşamı ekranlara gelmesi tahmin ediliyor.

Alev Alev Son Bölüm Özeti

Cemre akıl sağlığı raporu almak için heyet kararını bekliyor. Ancak Çelebi’nin planı her şeyi alt üst edecektir. Ozan’ın vergi borçları olduğundan dolayı evine haciz gelir ve oldukça zorluk çeker. Ömer vurulur. Bundan dolayı Ömer ve Rüya kenetlenir. Ali’nin bıçakladığı İskender gözlerini açmıştır. Çiçek ve Tomris’i gerçekten zor zamanlar bekliyor. Ali’nin kaderi ise tamamen değişecek.



Son Güncelleme: 30.12.2020 15:02
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Anahtar Kelimeler:
Show TvAlev Alev
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