İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Alev Alev 28.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Alev Alev 28.bölüm fragmanı merak ediliyor. Alev Alev son bölüm büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardında Alev Alev 28.bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Alev Alev 28.bölüm fragmanı hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Alev Alev yeni bölüm özeti ve yeni bölümde neler olacak sorularının yanıtı haberimizde.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:25
Alev Alev 28.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Takip Et:

Alev Alev 28.bölüm fragmanı ile heyecan yeni bölümde devam ediyor. Alev Alev Perşembe akşamlarının yeni sezondaki en başarılı dizilerinden biri olarak reytinglerde zirveyi zorluyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin çok beğendiği Alev Alev dizisi 28.bölüm fragmanı haberimizde.

Alev Alev 28.bölüm 20 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de Show TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Alev Alev 28.bölüm fragmanı

Alev Alev 28.bölüm fragmanı izle ile 20 Mayıs 2021 Perşembe günü heyecan devam edecek. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Alev Alev yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Alev Alev 28.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Alev Alev bu hafta yayınlanacak mı, Alev Alev yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Alev Alev hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Alev Alev son bölüm özet

Öldüğü düşünülen Çelebi hayattadır ve bu gerçek herkesi şoke eder. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Çelebi, kaçmadan önce Cemre’yi ölmekten beter duruma sokarak planını devreye sokacak. Çelebi’nin yaşadığına dair hala şüpheleri olan Cemre etrafındakileri kendisine inandırmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğün sonrası Ömer ve Rüya arasında aşk dolu anların bozulmaması için herkesten uzakta bir balayı tatili planlar. Cemre’nin psikolojik olarak kötü durumda olması Ozan’ın Çelebi’nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için plan yapmasına neden olur. Ozan zekice plan yaparak Çelebi’yi köşeye sıkıştıracaktır.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Alev Alev konusu ne?

Büyük bir aşkla evlenen ancak büyük bir çıkmaz ve şiddetin ortasında kendisini bulan Cemre küçük kızıyla bu kabustan çıkmaya çalışıyor. Zengin ve istediklerini her zaman elde eden hayatın gerçeklerini hiç görmemiş Rüya yaşadığı korkunç olayla gerçeklerle yüzleşir. Fedakar ve kendi iç dünyasına dönük biri olarak kendini bulma arayışında olan Çiçek dizinin ana karakterleridir.

Üç farklı kadının hayatı bir şekilde kesişir ve yaşanan yangın herkesin hayatında gitmek istediği yolu açacaktır. Sil baştan yeni hayat kurmak isteyen üç farklı kadının hayat mücadelesi dizide anlatılmaktadır.

Alev Alev oyuncuları

Alev Alev dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev künye

Alev Alev dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenmektedir. Senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Kerem Çatar, idari yapımcılığını Yamaç Okur üstlenmektedir.

 



Son Güncelleme: 20.05.2021 23:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm TRT 1 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm TRT 1 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 8.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Bir Zamanlar Kıbrıs 8.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Camdaki Kız 6. bölüm Kanal D canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 6. bölüm Kanal D canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Alev Alev 27. bölüm Show TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Alev Alev 27. bölüm Show TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm TRT 1 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 8.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Camdaki Kız 6. bölüm Kanal D canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Alev Alev 27. bölüm Show TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Alev Alev 28.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Akrep 22. bölüm Star TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Akrep 23.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Teşkilat dizisinde Mete karakterini Mesut Akusta canlandırıyor
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı ne? Melahat Abbasova oynadığı diziler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
19 Mayıs neden kutlanır? 19 Mayıs neden önemlidir?
Rüyada büyük fare görmek görmek neye işaret eder? Rüyada büyük fare görmenin anlamları ve yorumları
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? 2021 Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.