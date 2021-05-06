İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Alev Alev 27.bölüm fragmanı merak ediliyor. Alev Alev son bölüm büyük heyecana sahne olmuştu. Son bölümün ardından Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Alev Alev 27.bölüm fragmanı hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Alev Alev dizisinin merakla beklenen 27.yeni bölümü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Show TV ekranlarından yayınlanacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:34
Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Takip Et:

Alev Alev 27.bölüm fragmanı ile heyecan yeni bölümde devam ediyor. Alev Alev Perşembe akşamlarının yeni sezondaki en başarılı dizilerinden biri olarak reytinglerde zirveyi zorluyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin çok beğendiği Alev Alev dizisi 27.bölüm fragmanı haberimizde.

Alev Alev 27.bölüm 13 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de Show TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Alev Alev 27.bölüm fragmanı

Alev Alev 27.bölü fragmanı izle ile 13 Mayıs 2021 Perşembe günü heyecan devam edecek. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Alev Alev yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Alev Alev 27.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Alev Alev bu hafta yayınlanacak mı, Alev Alev yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Alev Alev hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Alev Alev son bölüm özet

Öldüğü düşünülen Çelebi hayattadır ve bu gerçek herkesi şoke eder. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Çelebi, kaçmadan önce Cemre’yi ölmekten beter duruma sokarak planını devreye sokacak. Çelebi’nin yaşadığına dair hala şüpheleri olan Cemre etrafındakileri kendisine inandırmak için adeta çırpınmaktadır.

Düğün sonrası Ömer ve Rüya arasında aşk dolu anların bozulmaması için herkesten uzakta bir balayı tatili planlar. Cemre’nin psikolojik olarak kötü durumda olması Ozan’ın Çelebi’nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için plan yapmasına neden olur. Ozan zekice plan yaparak Çelebi’yi köşeye sıkıştıracaktır.

Alev Alev konusu ne?

Büyük bir aşkla evlenen ancak büyük bir çıkmaz ve şiddetin ortasında kendisini bulan Cemre küçük kızıyla bu kabustan çıkmaya çalışıyor. Zengin ve istediklerini her zaman elde eden hayatın gerçeklerini hiç görmemiş Rüya yaşadığı korkunç olayla gerçeklerle yüzleşir. Fedakar ve kendi iç dünyasına dönük biri olarak kendini bulma arayışında olan Çiçek dizinin ana karakterleridir.

Üç farklı kadının hayatı bir şekilde kesişir ve yaşanan yangın herkesin hayatında gitmek istediği yolu açacaktır. Sil baştan yeni hayat kurmak isteyen üç farklı kadının hayat mücadelesi dizide anlatılmaktadır.

Alev Alev oyuncuları

Alev Alev dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev künye

Alev Alev dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenmektedir. Senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Kerem Çatar, idari yapımcılığını Yamaç Okur üstlenmektedir.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 23:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alev AlevShow TvFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız 6.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Camdaki Kız 6.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!

Popüler Haberler

Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Camdaki Kız 6.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm canlı yayın HD izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm tek parça izle!
Camdaki Kız yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Kanal D
Alev Alev dizisi 26.bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Alev Alev canlı yayın izle
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümü ATV
Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Mucize Doktor dizisinin Tolga'sı Mehmet Ezel Özgün'ün hayat hikayesi!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan kimdir?
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 24. gece namazı nasıl kılınır?
2021 Kadir Gecesi ne zaman, kaç gün kaldı? Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir?
Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?
2021 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, tarih belli mi?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.