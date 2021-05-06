Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Alev Alev 27.bölüm fragmanı ile heyecan yeni bölümde devam ediyor. Alev Alev Perşembe akşamlarının yeni sezondaki en başarılı dizilerinden biri olarak reytinglerde zirveyi zorluyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin çok beğendiği Alev Alev dizisi 27.bölüm fragmanı haberimizde.

Alev Alev 27.bölüm 13 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de Show TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Alev Alev 27.bölüm fragmanı

Alev Alev 27.bölü fragmanı izle ile 13 Mayıs 2021 Perşembe günü heyecan devam edecek. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Alev Alev yeni bölü fragmanı merak konusu oldu. Alev Alev 27.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizinin sevenleri her hafta gündeme Alev Alev bu hafta yayınlanacak mı, Alev Alev yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Alev Alev hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Alev Alev son bölüm özet

Öldüğü düşünülen Çelebi hayattadır ve bu gerçek herkesi şoke eder. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Çelebi, kaçmadan önce Cemre’yi ölmekten beter duruma sokarak planını devreye sokacak. Çelebi’nin yaşadığına dair hala şüpheleri olan Cemre etrafındakileri kendisine inandırmak için adeta çırpınmaktadır.

Alev Alev konusu ne?

Düğün sonrası Ömer ve Rüya arasında aşk dolu anların bozulmaması için herkesten uzakta bir balayı tatili planlar. Cemre’nin psikolojik olarak kötü durumda olması Ozan’ın Çelebi’nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için plan yapmasına neden olur. Ozan zekice plan yaparak Çelebi’yi köşeye sıkıştıracaktır.

Büyük bir aşkla evlenen ancak büyük bir çıkmaz ve şiddetin ortasında kendisini bulan Cemre küçük kızıyla bu kabustan çıkmaya çalışıyor. Zengin ve istediklerini her zaman elde eden hayatın gerçeklerini hiç görmemiş Rüya yaşadığı korkunç olayla gerçeklerle yüzleşir. Fedakar ve kendi iç dünyasına dönük biri olarak kendini bulma arayışında olan Çiçek dizinin ana karakterleridir.

Üç farklı kadının hayatı bir şekilde kesişir ve yaşanan yangın herkesin hayatında gitmek istediği yolu açacaktır. Sil baştan yeni hayat kurmak isteyen üç farklı kadının hayat mücadelesi dizide anlatılmaktadır.

Alev Alev oyuncuları

Alev Alev dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev künye

Alev Alev dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenmektedir. Senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Kerem Çatar, idari yapımcılığını Yamaç Okur üstlenmektedir.