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Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alev Alev 25.bölümüyle nefes kesti. Dizinin sevenleri 6 Mayısıs 2021 Perşembe günü yayınlanacak olan 26.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özetini araştırmaya başladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:19
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev 26.yeni bölümüyle 6 Mayısıs 2021 Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak. Son bölümü nefes kesen dizinin 26.yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Perşembe akşamı saat 20:00’de ekranlara gelen dizi 6 Mayısıs Perşembe günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Alev Alev 26.bölüm fragmanı

Alev Alev dizinin son bölümü büyük heyecana sahne olurken, izleyiciler 26.yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimize eklenecektir.

Alev Alev son bölümde ne oldu?

Dizinin yayınlanan 25.son bölümünde Ömer ve Rüya’nın evlenme kararı bomba etkisi yarattı. Çelebi’nin intihara kalkışmasıyla annesi çok kötü bir ruh halinde bürünmüştü. İskender’in annesinin durumu daha da kötüye gidiyor. Cemre ve Ozan cephesinde ise ilişkilerini açıklamalarının ardından gelen tepkilere karşı ikili bir arada kalarak dik durmaya çalışacak. Seher Hanım ise Cemre ve Ozan’ın ilişkisine onaylanmadığını yeniden söylese de iki aşık kendi yolunu çizmek isteyecek.

 





Son Güncelleme: 29.04.2021 23:19
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Alev AlevShowTVFragman
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