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Alev Alev 25. bölüm Show TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle

Show TV’nin sevilen dizisi Alev Alev 25.yeni bölümüyle 29 Nisan 2021 Perşembe günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Alev Alev son bölüm tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:41
Alev Alev 25. bölüm Show TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
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Show TV ekranlarının yeni sezonda en dikkat çeken yapımlarından biri de Alev Alev dizisi oldu. Her bölümü ilgiyle takip edilen dizi 29 Nisan Perşembe günü 25.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Alev Alev 25.bölüm

Dizinin yeni bölümünde Çelebi’nin intihara kalkışması dikkat çekerken, Seher hanımda bir kez daha Cemre ve Ozan ilişkisine karşı olduğunu söyleyecek. Ömer ve Rüya ise aldıkları sürpriz kararla herkesi şaşırtacak.

Alev Alev son bölümde ne oldu?

Dizinin geçen hafta yayınlanan 24.bölümünde Bülent cinayetten gözaltına alınan Çiçek’i kurtarmaya çalıştı. Çiçek’e küs olmasına rağmen yardıma koşan Rüya elinden geleni yaptı. İskender’in kendisi yüzünden hapse girmesini istemeyen Çiçek, çok büyük bir risk alarak Atlas’ı şahit olarak mahkemeye çıkardı. Atlas mahkemede verdiği ifadeyle İskender’in serbest kalmasını sağladı. Olanları öğrenen Tomris ise Çiçek’i evden kovdu.

Alev Alev oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın yer aldığı, senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı Alev Alev dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

Alev Alev 25.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 29.04.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevShow TvDizi
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