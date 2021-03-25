Alev Alev 20. bölüm Show TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle

Show TV’de yayınlanan Alev Alev dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Konusuyla dikkatleri üzerinde toplayan dizi, deneyimli oyuncularıyla beğenileri toplamayı devam ederken, Alev Alev dizisinin 20. yeni bölümü araştırılmaya başlandı.
Alev Alev 19. Bölüm özet
Rüya ve Zeyno arasındaki gerilim dolu dakikaların yaşandığı anlarda Çiçek, İskender ve Atlas'ın keyifli anları yürekleri ısıtır. Çiçek'in İskender hakkındaki dile getirdiği olumlu cümleler Rüya'nın tepkisi ile karşılaşırken, Çelebi ve Cemre'nin dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi rol yapması da gözlerden kaçmaz. Ozan'ın bu durum karşısında yapacakları ve Cemre ile konuşması heyecanları giderek yükseltmişti.
Alev Alev oyuncuları
Alev Alev 20. bölüm izle
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