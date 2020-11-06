Show TV'nin iddialı yapımı Alev Alev dizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı.
06 Kasım 2020 Cuma 17:47
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İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Alev Alev dizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinin başrollerinde Demer Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve Zuhal Olcay gibi başarılı isimler yer alıyor.
Alev Alev 2.bölüm fragmanı
Alev Alev dizisinin ikinci bölümünde Rüya, Çiçek’in ölümünden İskender’i sorumlu tutarken, Tomris ise Çiçek’e, ‘’Kızımın yerine geç. Şimal ol’’ diyor. Alev Alev dizisi nefes kesen 2.bölümüyle 12 Kasım Perşembe ekranlara gelecek.
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