Alev Alev 2.bölüm fragmanı

İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkandizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı.imzalı Alev Alev dizisinin başrollerinde Demer Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve Zuhal Olcay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Alev Alev dizisinin ikinci bölümünde Rüya, Çiçek’in ölümünden İskender’i sorumlu tutarken, Tomris ise Çiçek’e, ‘’Kızımın yerine geç. Şimal ol’’ diyor. Alev Alev dizisi nefes kesen 2.bölümüyle 12 Kasım Perşembe ekranlara gelecek.