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Alev Alev 2. bölüm fragmanı

Show TV'nin iddialı yapımı Alev Alev dizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

06 Kasım 2020 Cuma 17:47
Alev Alev 2. bölüm fragmanı
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İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Alev Alev dizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinin başrollerinde Demer Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve Zuhal Olcay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Alev Alev 2.bölüm fragmanı

Alev Alev dizisinin ikinci bölümünde Rüya, Çiçek’in ölümünden İskender’i sorumlu tutarken, Tomris ise Çiçek’e, ‘’Kızımın yerine geç. Şimal ol’’ diyor. Alev Alev dizisi nefes kesen 2.bölümüyle 12 Kasım Perşembe ekranlara gelecek.




Son Güncelleme: 06.11.2020 17:47
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevAy Yapım
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