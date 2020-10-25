Alev Alev 1.bölüm tanıtım fragmanı

Alev Alev adlı dizi için sayılı günler kaldı. Show TV’ de yayın hayatına başlayacak olan dizinin yapımcılığını ünlü medya şirketi Ay Yapım üstleniyor. İlk tanıtımları yayınlanan dizi ise şimdiden izleyicinin onayını almış vaziyette.

5 Kasım akşamı yani Perşembe günü ekranlara gelecek olan dizinin ilk bölümü için yapılan tanıtım fragmanları izleyicilerin beğenisine sunuldu. “Sanıç’ da ki erkeklerin çoğu kurtuldu am kadınları kurban oldu!” sözleri ise izleyiciyi derinden etkiledi, özellikle yangının başlayışı ve yangın sahneleri izleyenlerin aklını başından aldı.

Cemre(Demet Evgar) adlı karakterin kızını da yanına alarak kaçmaya çalıştığı tanıtımda Sanıç’ ta başlayan yangın tüm planları bozuyor. Yardım gecesi adına muazzam bir parti düzenliyor ama etraf yanmaya başlıyor ve böylece birbirinden ayrı üç karakterin kaderini değiştiriyor.

Cemre kendini alevlerin içinden sağ çıkamadı olarak göstermeye çalışmasının yanında diğer iki baş karakter biri olan Rüya(Dilan Çiçek Deniz) ise yangın başlamadan önce, yaka kartı yok diye azarladığı bir garson(Cihangir Ceyhan) tarafından kurtarılıyor. Çiçek(Hazar Ergüçlü)’ in alevlerden nasıl kurtulacağı bilinmemektedir. Lakin alevlerin yükseldiği sahneler çoğu canı alacak gibi duruyor hatta erkeklerin kaçma manevraları yaparken çoğu kadının ölümüne yol açtığını görüyoruz.

Toplumda kadının değerini, aile içinde yaşan şiddeti ve güzellik gibi gündelik hayat konularını ekranlara getirecek ve seyirciye yansıtacak olan Alev Alev dizisi bolca güzel noktalara değinecek gibi duruyor. Oyuncu kadrosunda ise;

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Zuhal Olcay, Cem Bender, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Toprak Can Adıgüzel, Berker Güven ve Cihangir Ceyhan var.

Sezonun en gözde yapımlarından biri olacak olan Alev Alev dizisi 5 Kasım Perşembe günü 20. 00’ de izleyicisi ile Show TV ekranlarında buluşuyor.