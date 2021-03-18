Alev Alev 19. bölüm Show TV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle

Show TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Alev Alev 19.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Perşembe akşamları ekranlara gelen dizi 18 Mart Perşembe günü 19.bölümüyle Show TV ekranlarında olacak.

Alev Alev 19.bölüm fragmanı

Alev Alev’in 19.bölümünde Çelebi’nin evine dönen Cemre düşüncelere dalmıştır. Ali ve İskender Çiçek için karşı karşıya gelir ve Ali İskender’e ona aşık mısın diye sorar. İskender’in vereceği cevap ise merak ediliyor.

Alev Alev oyuncu kadrosu

Öte yandan Cemre’ye baskı yapmaya devam eden Çelebi, ona bu evden bir daha çıkamayacağını söyler.

Alev Alev dizisinin başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan ve Berkay Ateş yer alıyor. Dizide bu isimlere Zuhal Olcay, Berker Güven, Cem Bender, Toprak Can Adıgüzel gibi isimler eşlik ediyor.

Alev Alev 19.bölüm izlemek için tıklayınız