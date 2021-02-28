Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. 17.yeni bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 17.bölüm fragmanı yayınlandı.
Alev Alev 17.yeni bölüm fragmanı
Alev Alev 16.bölümde ne oldu?
Alev Alev’in 16.bölümünde Çelebi’nin öz ağabeyi olmadığını öğrenen İskender ailesiyle karşı karşıya gelir. Özellikle annesinin gerçeği kendisinden sakladığı için ona kızgın olan İskender, aklındaki tüm soruları ailesine sorar.
Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı Alev Alev dizisi her Perşembe saat 20:00’de Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır.
Son Güncelleme: 28.02.2021 22:30