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Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Sevilen dizi Alev Alev’in 17.bölüm fragmanı merak ediliyordu. İzleyicilerin merakla beklediği Alev Alev 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

28 Şubat 2021 Pazar 22:30
Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. 17.yeni bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 17.bölüm fragmanı yayınlandı.

Alev Alev 17.yeni bölüm fragmanı

Alev Alev 16.bölümde ne oldu?

Alev Alev’in 16.bölümünde Çelebi’nin öz ağabeyi olmadığını öğrenen İskender ailesiyle karşı karşıya gelir. Özellikle annesinin gerçeği kendisinden sakladığı için ona kızgın olan İskender, aklındaki tüm soruları ailesine sorar.

Çiçek ise hakkında çıkan haberleri Çelebi’nin yaptırdığını öğrenir. Çelebi’ye karşı olan siniriyle ona karşı duran Çiçek çok büyük bir oyun hazırlar. İskender bu sırada Ömer’in annesinin kim olduğunu araştırmaya başlar. Bu durumu öğrenen Ömer, İskender’in karşısına dikilir. İkili arasındaki gerilim giderek artar. Ömer annesi ve kardeşlerini araştırmaya devam etmemesi konusunda İskender’i sert bir dille uyarır. Kızını velayetini almak için uğraşan Cemre ise sonunda güzel haberi alır.

Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı Alev Alev dizisi her Perşembe saat 20:00’de Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır.

 




Son Güncelleme: 28.02.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevFragman17.bölümIzle
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