Alev Alev 17. bölüm 2. fragmanı ekranlara geldi! Alev Alev 17. bölümünde neler yaşanacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan, Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinin merak içerisinde beklenilen yeni bölümünün 2. fragmanı ekranlara geldi.

"Sen orada oldukça, o insanların başından bela eksik olmayacak!"

Çelebi'nin öfke ile harekete geçtiği fragmanda Ozan, inşaattaki kazayla ilgili suçlu bulunduğu için zorda kalıyor.

Ömer, Ozan'a yardım elini uzatırken, ikilinin duygusal sahnesi seyredenlere derinden etkilemeyi başarıyor. Çelebi, Cemre ve ona yardım eden herkesin hayatına zarar vermeyi sürdürürken, kadınların korku dolu halleriyse dikkat çekiyor.

Alev Alev 17. Yeni bölüm 2. Fragmanı

Alev Alev'in 17. Bölümünde neler olacak?

Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesi ile beraber, Yedikule'de kara bulutlar gökten çekilmeye başlıyor. Çelebi'nin karşısında yer alan herkes mutlu bir şekilde yan yana durmaktadır. Çelebi, bunun üstüne Cemre ve ona yardım eden kişilere sağlam bir ders vermek için hareket etmeye başlar.

Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecek. Çiçek’se İskender ile ilgili intikam planlarını Rüya'dan saklayabilmek için çabalarken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığını bilmemektedir.