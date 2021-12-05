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Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 programının Alanya çekimlerine Gülüklü çorbası damgasını vurdu. Yeni bölümden sonra birçok kişi Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi haberimizde.

05 Aralık 2021 Pazar 13:56
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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MasterChef 2021’in dış çekim bölümü Alanya’da gerçekleştirildi. Alanya’ya özgü yemeklerin tanıtıldığı bölümde Gülüklü (Hülüklü) çorbası oldukça dikkat çeken bir tarif oldu. Gülüklü çorbasının tarifi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi

Malzemeler:

-1,5 kg keçi ya da dana işkembesi

-6 su bardağı su (kemik suyu da olabilir)

-1 su bardağı pirinç

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-4 çorba kaşığı domates salçası

-4 orta boy domates

-4 çorba kaşığı tereyağı

-2 çorba kaşığı sıvı yağ

-1 çorba kaşığı kırmızıbiber

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 çorba kaşığı kuru nane

Gülük (Hülük) malzemeleri:

200 gram kıyma (yağsız ve iki kez çekilmiş)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İşkembe temizliği için kullanılacak malzemeler:

2 adet orta boy doğan

2 adet limon

4 çorba kaşığı tuz

İşkembe haşlanırken:

2 adet domates

2 adet soğan

Gülüklü (Hülüklü) çorba tarifi

Öncelikle çorba için kullanılacak pirinci tuzlu suda ıslatın. Çorbada kullanılacak 1 su bardağı nohutu bir gece önceden ıslayın.

-Kasaptan aldığınız işkembeyi, kabuğu soyulmuş soğan, dilimlenmiş limon ve tuz ile kokusu geçene kadar 10-15 dakika ovalayın.

-İşkembeler haşlanırken oluşan köpüğü alın. Haşlanan işkembeye bütün olarak kabuğu soğulmuş 2 soğan ve 2 domatesi ekleyin.

-Haşlanan işkembeleri tencereden çıkararak ince ince doğrayın.

-Gülük yapılacak kıymayı karabiber ve tuz ile yoğurduktan sonra küçük parçalar halinde yuvarlayın.

-Tencereye sıvı yağ ve tereyağını koyarak eritin ve gülükleri kızartın.

-Kızaran gülüklerin içine rendelenmiş domates ekleyip biraz kavurun. Sonrasında salça ve kırmızı biberde ekleyerek kavurmaya devam edin.

-Karışıma su ve tuz ekleyin. Çorba karışımı kaynayınca üzerine işkembe parçalarını ve haşlanmış nohutları ekleyin.

-Biraz kaynadıktan sonra limon suyu ekleyin ve son olarak ıslatılmış pirinçleri ekleyin.

-Tencerenin altını kapatarak çorbanıza nane ekleyerek servis edebilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 05.12.2021 13:56
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Gülüklü çorbasıHülüklü çorbası
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