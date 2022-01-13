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Aksiyonu bol 7 film hangileri ?

Aksiyon filmi izlemek istediğinizde bol aksiyon dolu sahneler içeren filmler arıyorsun. Bunun için çok uzağa bakmana gerek yok. Sizler için heyecanlı ve keyifli anlara yaşatacak 7 aksiyon dolu filmi sıraladık. İşte işinizi kolaylaştıracak size zaman kazandıracak 7 aksiyon filmi...

13 Ocak 2022 Perşembe 13:23
Aksiyonu bol 7 film hangileri ?
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Akalipto (2006)

Mel Ginson'ın yönetmenliğini yaptığı film, aksiyon kategorisinde ilgi çeken bir yapım yapım.

Film, Mayısa uygarlığı zamanında ilkel bir kabilenin barış içinde yaşam sürdüğü sırada bir başka kabile tarafından saldırıya uğramalarını anlatıyor. Kölelik sistemine sahip olan vahşii kabile pek çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Karakterimiz de eşi ve çocukları için vahşilerle başa çıkmanın yollarını arayacaktır.

Yarının Sınırında (2014)

Tom Cruise ve Emily Blunt'un başrollerinde olduğu film ABD ve Avustralya ortak yapımıdır. Aksiyon ve bilim kurgu türünün önde gelen gilmlerinden Yarının Sınırında, büyük bir bütçe ile hazırlanmıştır.

Gelecek zamanın bir bölümünde geçen olaylar; uzaylıların Dünya'yı ele geçirip insan yaşamını tehdit etmesiyle başlar. Dünyadaki hiç bir askeri birlik onları yenenmiştir. Bu yüzden dinya birlik olur ve savaş başlatır. Savaş deneyimi bulunmayan Cage(Tom Cruise) savaşa katıldığı ilk gün öldürülür. Sebebi bilinmeyen bir nedenle ölmüş olan Cage tekrar doğar. Her gün terrar ölüp tekrar kaldığı yerden hayata başlar. Bu tekrarlar devma ederken Cage bunu kendini geliştirmek için kullanır. Zamanla uzaylıları yenmenin yolunu bulacaktır.

Pers Prensi (2010)

Pers İmparatorluğu zamanında yaşanan suikastlerle Haşhaşiler ve sihirlerler bize aksiyonu bol famtastik bir dünya sunuyor.

Kimsesiz bir çocuğu sahiplenen Pers Kralı onu iki çocuğyla birlikte büyütür. Savaş eğitimi larak iyi bir savaşçı olmasını ister. Ancak kral suikaste uğrrar ve ölümün sorumlusu da Prens Destan tutulur. Suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışan Destan bir hançer bulur. Hançer'in zamanı kontrol edebildiği özelliğiyle beraber olaylar başka bir boyut kazanır.

John Wick (2014)

Keanu Reeves'in başrolünde olduğu film bol aksiyonlu sahneleriyle keyifli anlar yaşatmaktadır.

John karakteri ile karşımıza çıkan Keanu Reeves, eski ve usta bir tetiçidir. Evlenip emekli olunca sakin bir yaşam sürmeyi seçen John'un karısının ölümünün ardından Rus mafyasının oğlu tarafından arabası çalınır ve köpeğinin de öldürülmesiyle John iyice deliye döner. Tüm bu olanlardan sonra silahla geçmişindeki bu olanların peşine düşcektir.

300 Spartalı (2006)

Sparta Kralı ve Pers Kralı arasındaki yaşanan savaşı konu edinen filmdir. Persler'e Yunanistan'ın da dahil olmasıyla beraber 300 Spartalı cesur askerin Persler ve Yunanlılar'a karşı ölümüne mücadelesini konu edinir. Bol aksiyon sahneleri heyecanlı anlar yaşamanıza sebep oluyor.

Extraction (2020)

Silah kaçakçılarının, uyuşturucu tacirlerinin hüküm sürdüğü bir dünyada geçen filmde, babasının kirli işlerinden dolayı kaçırılan küçük bir çocuk kurtarmak için bir adam kiralanır. Kiralık olarak tutulan bu adamın kaybedecek hiç bir şeyi yoktur, tek amacı çocuğı kurtarmaktır.

Ölüm Yarışı (2008)

Jason Statham'ın başrollünde olduğu film bol aksiyon sahneleri içermektedir.

Suçlularla dolu bir hapiste çıkış yolu arayan kahramanımız. bu yolun yöneticiler tarafından düzenlenen yarışmayı kazanaraj olduğunu bilir. Gladyatör oyunlarına benzeyen bu ölüm sistemindeki yarışmada büyük paralar dönmektedir.  


Son Güncelleme: 13.01.2022 13:23
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