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Akrep yeni bölüm var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 25 Mart Star TV Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Akrep dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Hayranlarını üzecek haber geldi. Sevilen dizi bitiyor mu? Deemt Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı beğeniyle izlenen dizinin finali mi yapılacak kafalarda soru işareti olurken, bu hafta yayınlanmaması merak konusu oldu. Haberimizde detayları bulabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 13:34
Akrep yeni bölüm var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 25 Mart Star TV Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Star Tv'nin beğeniyle takip edilen dizisi Akrep, bu hafta yayınlanmama kararı aldı. Hayranlarını üzecek bir haber mi geliyor merak konusu oldu. 

Dizinin 16. bölümü 25 Mart Perşembe'ye denk gelirken, bölümün fragmanı olmadığı için yayınlanmaması soru işaretlerini getirdi. Dizi bitecek mi hayranları tarafından intenette araştırılıyor. 

Demet Akbağ'ın uzun bir süre sonra ekranlara bu diziyle geri dönmesi birçok hayranını sevindirdi ve diziyi takip ettirirken, dizinin bu hafta yayınlanmama kararı hayranlarını, dizi bitecek mi endişesine sürükledi.

1441 dizinin yapımcılığını üstlenirken, yönetmeni Gökçe Usta tarafından bu konu ile alakalı henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin hayranları bu haber ile ilgili açıklama bekliyor. Dizinin yayınlanmamasıyla, ekranlara veda edeceği düşüncesi kafaları karıştırdı. 

Bu akşam Akrep dizisinin yerine, Canavar Kamyonlar filmi yayınlanacak. 



Son Güncelleme: 25.03.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
AkrepDemet AkbağEvrim Alasya
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