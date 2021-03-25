Akrep yeni bölüm var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 25 Mart Star TV Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star Tv'nin beğeniyle takip edilen dizisi Akrep, bu hafta yayınlanmama kararı aldı. Hayranlarını üzecek bir haber mi geliyor merak konusu oldu.

Dizinin 16. bölümü 25 Mart Perşembe'ye denk gelirken, bölümün fragmanı olmadığı için yayınlanmaması soru işaretlerini getirdi. Dizi bitecek mi hayranları tarafından intenette araştırılıyor.

'ın uzun bir süre sonra ekranlara bu diziyle geri dönmesi birçok hayranını sevindirdi ve diziyi takip ettirirken, dizinin bu hafta yayınlanmama kararı hayranlarını, dizi bitecek mi endişesine sürükledi.

1441 dizinin yapımcılığını üstlenirken, yönetmeni Gökçe Usta tarafından bu konu ile alakalı henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin hayranları bu haber ile ilgili açıklama bekliyor. Dizinin yayınlanmamasıyla, ekranlara veda edeceği düşüncesi kafaları karıştırdı.

Bu akşam Akrep dizisinin yerine, Canavar Kamyonlar filmi yayınlanacak.