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Akrep Selma kimdir? Bestemsu Özdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Akrep Selma kimdir? Bestemsu Özdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 2 Nisan 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 20:00
Akrep Selma kimdir? Bestemsu Özdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yeni sezon dizileri arasında en iddialı yapımlardan bir tanesi olan Akrep dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Akrep dizisinde son zamanlarda en merak edilen isim Selma karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir oldu.

Akrep dizisi Selma kimdir?

Akrep dizisinde Selma karakteri diziye yeni katılan birisidir. Selma karakteri hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da Selma’nın Fikret ve Ferda’nın aralarında ki bağı etkileyecek birisi olacağı düşünülmektedir.

Bestemsu Özdemir kimdir?

22 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 1.73 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilgi duyan ve eğitim alan Özdemir pek çok yapımda görev almıştır. İlk defa 2012 yılında Sakarya Fırat dizisinde Melike karakteriyle kamera karşısına geçen Özdemir daha sonrasında sinema filmlerinde görev almıştır. Sakarya Fırat dizisi sonrasında Baba Nerdesin Kayboldum, Dünyanın En Güzel Kokusu2 ve Biz Size Döneriz filmlerinde görev almıştır.

Bestemsu Özdemir görev aldığı yapımlar

2019 – Güvercin (İpek)

2018 – Ege’nin Hamsisi

2017 – Meryem (Beliz)

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – İçerde

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan)

2012 – Araf Zamanı

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent)

Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Özdemir’in 410 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya hesabında 230 paylaşımı bulunan Özdemir fotoğrafları ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.

Bestemsu Özdemir’in sevgilisi kimdir?

Aşk hayatı ile pek çok kişinin merak ettiği oyunculardan bir tanesi olan BEstemsu Özdemir’in adı son günlerde Ümit İbrahim Kantarcı ile anılsa da ikiliden açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Bertemsu özdemir KimdirSelmaStar TvAkrep
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