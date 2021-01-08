İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Akrep Şahin kimdir? Taha Baran Özbek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Akrep Şahin kimdir? Taha Baran Özbek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 8 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:51
Akrep Şahin kimdir? Taha Baran Özbek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Akrep dizisi ile ilgili ayrıntılar paylaşılmaya devam ediyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy’un yer aldığı dizi ilk fragmanıyla büyük ilgi topladı. Dizide yer alan oyunculardan olan Taha Baran Özbek, Şahin karakteriyle karşımıza çıkacak.

Akrep dizisi Şahin kimdir?

Taha Baran Özbek, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, ilk ekran deneyimini 2018 yılında yayınlanan ‘Dip’ dizisi ile yaşamıştır. Aynı yıl ‘Bir Litre Gözyaşı’ ve ‘Bizim Hikaye’ dizilerinde de rol alan genç oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı ‘Necdet’ karakteriyle son dönemlerde popülerliğini arttırmıştır. Taha Baran Özbek, Kırmızı Oda’dan sonra Akrep dizisiyle bir kez daha Evrim Alasya ile kamera karşısına geçecek.

Taha Baran Özbek’in rol aldığı yapımlar

Dip (2018)

Bir Litre Gözyaşı (2018)

Bizim Hikaye (2018)

Azize (2019)

Akep (2020)



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evrim AlasyaStar TvşahinTaha Baran özbekAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere
Esra Erol'un programda çocuk gelişimcilere "bakıcı" demesi tepkilere neden oldu!
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Esra Erol’a tepki yağdı! Hangi kadına ne dedi?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı! Hande Soral kimdir?
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Show TV Arıza neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Akrep Şahin kimdir? Taha Baran Özbek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteri kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Tuna karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisi Duru karakteri kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?
Kırmızı Oda Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan biyografisi
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Uzaktan eğitim için tercih edilen Zoom uygulaması nasıl kullanılmaktadır?
EBA 3 GB Türk Telekom operatöründen nasıl alınır?
Özge Ulusoy kimdir? kaç yaşındadır? Özge Ulusoy sevgilisi kimdir? Kariyeri ve hakkında bilgiler
KOSGEB halı yıkama yeri açmak isteyen kişilere finansal destek sağlıyor!
İstanbul’da 2847 okul müdürüne MEB'den Muhakkiklik Semineri
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Emre Törün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz dizisindeki Selim karakteri kimdir? Ali Atay nereli, yaşı kaç?
Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı!
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Terzi oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.