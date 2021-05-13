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Akrep neden yok? Akrep 13 mayıs 2021 Perşembe yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Akrep, yeni bölümleriyle yayınlanmamasıyla izleyenlerini merak ettirdi. Akrep dizisi neden yayınlanmıyor? Dizi final mi yapacak? Başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın paylaştığı dizide, izleyenlerin merak ettiği tüm soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:11
Akrep neden yok? Akrep 13 mayıs 2021 Perşembe yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
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Star Tv'nin beğeniyle takip edilen dizisi Akrep yeni bölümüyle ekranlarda yer almamasının ardından, izleyicisi tarafından merak edildi. Yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Dizi final mi yapacak? sorularının cevabını siz değerli okuyucularımız için veriyoruz. 

Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın rol aldığı dizide, 13 Mayıs Perşembe akşamı Ramazan Bayramının ilk gününe denk gelmesi sebebi ile yeni bölümünü yayınlamayacaklarını açıkladı. Haftaya kaldığı yerden yayınlanmaya devam edecek dizide neler olacak? 

Dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs sebebi ile ülkemizde tam kapanma dönemi başladı ve sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Ramazan Bayramını evde geçirecekler için beklenen dizilerin yeni bölümleri önümüzdeki haftaya kaldı. 

22.bölüm Akrep dizisi ön izleme fragmanını izle!

22.bölümde Akrep dizisi izleyenleri neler bekliyor?

Profesyonel oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide her hafta başka bir entrika yaşanıyor. Gerilim ve gizemin yer aldığı dizide neler olacağı sorusu sıcak kalıyor. Haziran ayında sezon finali yapması beklenilen dizide çekimlere ara vereceği haberi verildi. 

Son bölümde Perihan'ın hastalığının ortaya çıkması gündeme gelmişti. Onu tek korkutan şey Ahmet'in varlığı konusunda istemese de Ferda'dan yardım alacak olması oldu. Ferda'nın ne yapıp edip ailesini koruyacağına emin olduğu için ona başvurdu. 

Perihan ve Ferda arasında kriz devam ederken, Ferda aileyi koruyacak mı? merak edilen sorular arasında yer almaya devam ediyor. 


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:14
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Anahtar Kelimeler:
AkrepStar TvDemet Akbağ
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