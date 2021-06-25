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Akrep Merve Kimdir? Müge Su Şahin hakkında bilgiler

Gündeme bomba gibi düşen Akrep Merve Kimdir? Müge Su Şahin hakkında bilgiler haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 25.06.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 20:09
Akrep Merve Kimdir? Müge Su Şahin hakkında bilgiler
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Dizinin başrolünde birçoğumuzun tanıdığı Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim Rol almaktadır. Dizinin yönetmenliğinde Gökçen Usta yer alıyor. Erkan Birgören’in de yazmış olduğu senaryo ile Akrep dizisi yayın hayatının ilk bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’da Star TV’de izleyicileriyle tanışacak. Peki dizide Merve rolünde izleyici karşısına çıkacak Müge Su Şahin kimdir? Kaç yaşındadır? Yaşı, boyu kaçtır? Sorularınızın cevabı haberimizde.

Yeni başlayacak Akrep dizisi Merve Karakteri ( Müge Su Şahin) kimdir)?

Dizide Merve karakterini canlandıran oyuncumuzun gerçek adı Müge Su Şahin’dir. 12 Haziran 2001 Ankara doğumlu olan Şahin, 1.73 cm boya ve 60 kg ağırlığına sahiptir.  İkizler Burcudur. Oyunculuk hayatına genç yaşta başlayıp rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde Muzo karakteri ile adım atmıştır. İkinci dizisi olacak Akrep dizisinde Merve karakterinde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır.


Son Güncelleme: 25.06.2021 20:09
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Anahtar Kelimeler:
Müge Su ŞahinStar TvOyuncuMerveAkrep
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