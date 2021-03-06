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Akrep izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Akrep dizisi reytingleri

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Akrep izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Akrep dizisi reytingleri haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 05.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:30
Akrep izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Akrep dizisi reytingleri
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Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep Dizisi 11 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluştu. Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar gibi dizilerle aynı gün ekranda olan dizinin ilk bölüm reytingleri nasıl?

 

Birbirinden zorlu dizilerin rekabet halinde olduğu bu dönemde, Akrep dizisi de bu rekabetin içerisine katıldı. Kırmızı Oda dizisinin reytinglerin yükselmesi dizi için zorlu bir süreçten geçeceğinin göstergesi.

AKREP DİZİSİ İLK BÖLÜM REYTİNGLERİ

İlk bölümü ile 11 Aralık Cuma günü ekranlara gelen Akrep dizisi hızlı bir giriş yaptı. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alasya'nın bulunduğu dizinin ilk bölümünde anne-kız arasındaki uzun yıllardır var olan bir sıkıntı işleniyor. 

Dizi ilk bölümü ile reytinglerde total de 4.25 oranında bir puan alarak sıralama da 100 dizi-program içerisinde 13.sırada yer aldı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:30
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Anahtar Kelimeler:
CumaAkrepReytingDiziDemet Akbağ
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