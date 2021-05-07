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Akrep Hünkar ayrıldı mı? Suzan Aksoy diziden çıktı mı?

Star Tv'nin sevilen yapımlarından biri olan Akrep dizisinde şok eden bir ayrılık haberi. Dizide yer alan Suzan Aksoy ayrıldı mı? detaylar haberimizde.

07 Mayıs 2021 Cuma 01:34
Akrep Hünkar ayrıldı mı? Suzan Aksoy diziden çıktı mı?
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Akrepdizisinde şoke eden ayrılık haberi!

Her Perşembe akşamı Star Tv’ de heyecanlı yeni bölümleri ile ekranlara gelen Akrep dizisinde izleyiciyi şok eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin yapımcılığını 1441 Productions’un üstlendiği ve yönetmen koltuğunda da Gökçen Usta’nın yer aldığı Akrep dizisinde oyuncu kadrosu olarak başrolleri Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim’in paylaştığı dizi de Hünkar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Suzan Aksoy bu akşam yayınlanan yeni bölümünde diziye veda etmiş oldu.

‘Akrep’ her Perşembe yeni bölümleri ile saat 20:00’de Star Tv ekranlarında!  




Son Güncelleme: 07.05.2021 01:34
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Star TvAkrepDizi
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