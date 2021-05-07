Akrep Hünkar ayrıldı mı? Suzan Aksoy diziden çıktı mı?

‘Akrep’ dizisinde şoke eden ayrılık haberi!

Her Perşembe akşamı’ de heyecanlı yeni bölümleri ile ekranlara gelen Akrep dizisinde izleyiciyi şok eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin yapımcılığını 1441 Productions’un üstlendiği ve yönetmen koltuğunda da Gökçen Usta’nın yer aldığı Akrep dizisinde oyuncu kadrosu olarak başrolleri Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim’in paylaştığı dizi de Hünkar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Suzan Aksoy bu akşam yayınlanan yeni bölümünde diziye veda etmiş oldu.

‘Akrep’ her Perşembe yeni bölümleri ile saat 20:00’de Star Tv ekranlarında!