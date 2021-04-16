Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?

Perşembe akşamlarında STAR TV de yayınlanan akrep dizisi 1441 Productions yapımıdır. Dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yapıyor. Senaryosunu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olma özelliğini taşıyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer almaktadır.

Yaşanan cinayet olayından sonra Perihan’ında şüpheli olduğu gözükmektedir. Bu diziyi tamamen farlı bir boyuta taşıdı. Evet ne yazık ki inanılmaz bir gelişme ile hakan karakteri öldürüldü. Bu sebeptendir ki Perihan ve Şahin’ nin başları belaya girecek. Peki Hakan’ı kim öldürdü. Bu konu hale sırrını taşıyor.

Hakan karakterini canlandıran Feyyaz Gümüş rol gereği dizideki görevini tamamladığı için ayırılıyor. Gelin hep beraber hakan karakterine hayat veren Feyyaz Gümüş’ü yakından tanıyalım.

Feyyaz Gümüş kimdir?

1993 yılında İstanbul’da gözlerini açan yakışıklı oyuncu tam olarak 28 yaşındadır. Feyyaz Gümüş aynı zamanda çok iyi bir yönetmendir. İlk oyunculuk basamağını 2013 yılında yayınlanan deniz yıldızı dizisiyle atmıştır. Dizide Korhan karakterinde dahil olan oyuncu bu dizinin 2013-2015 yılları arasında yönetmenliğini de yapmıştır. Bunun yanı sıra avlu, bizim hikaye, gibi ünlü dizilerde de oyunculuk yapmıştır. Feyyaz Gümüş sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerdendir. Resmi instagram hesabında 21 gönderisi olan oyuncumuzun 6018 takipçisi vardır ve takipçi sayısı günden güne artmaktadır. Oyuncumuz Feyyaz Gümüş’ün resmi instagram hesabı: @feyyazgumus dür.

Feyyaz Gümüş’ün Yer Aldığı Diziler

Beni Bırakma (Erdem,2018-2020)

Bizim Hikaye (2019)

Avlu (İpek’in kardeşi,2018)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)

Deniz Yıldızı (Korhan,2013-2015)