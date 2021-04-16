İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?

STAR TV’nin sevilen dizisi akrep te entrikalar durulmuyor. Diziye yeni dahil olan hakan karakteri son bölünde meydana gelen gelişmelerden sonra akıllarda Hakan öldü mü sorularını oluşturdu. Peki, Hakan diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?

16 Nisan 2021 Cuma 12:11
Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?
Takip Et:

Perşembe akşamlarında STAR TV de yayınlanan akrep dizisi 1441 Productions yapımıdır. Dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yapıyor. Senaryosunu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olma özelliğini taşıyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer almaktadır.

Yaşanan cinayet olayından sonra Perihan’ında şüpheli olduğu gözükmektedir. Bu diziyi tamamen farlı bir boyuta taşıdı. Evet ne yazık ki inanılmaz bir gelişme ile hakan karakteri öldürüldü. Bu sebeptendir ki Perihan ve Şahin’ nin başları belaya girecek. Peki Hakan’ı kim öldürdü. Bu konu hale sırrını taşıyor.

Hakan karakterini canlandıran Feyyaz Gümüş rol gereği dizideki görevini tamamladığı için ayırılıyor. Gelin hep beraber hakan karakterine hayat veren Feyyaz Gümüş’ü yakından tanıyalım.

Feyyaz Gümüş kimdir?

1993 yılında İstanbul’da gözlerini açan yakışıklı oyuncu tam olarak 28 yaşındadır. Feyyaz Gümüş aynı zamanda çok iyi bir yönetmendir. İlk oyunculuk basamağını 2013 yılında yayınlanan deniz yıldızı dizisiyle atmıştır. Dizide Korhan karakterinde dahil olan oyuncu bu dizinin 2013-2015 yılları arasında yönetmenliğini de yapmıştır. Bunun yanı sıra avlu, bizim hikaye, gibi ünlü dizilerde de oyunculuk yapmıştır. Feyyaz Gümüş sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerdendir. Resmi instagram hesabında 21 gönderisi olan oyuncumuzun 6018 takipçisi vardır ve takipçi sayısı günden güne artmaktadır. Oyuncumuz Feyyaz Gümüş’ün resmi instagram hesabı: @feyyazgumus dür.

Feyyaz Gümüş’ün Yer Aldığı Diziler

Beni Bırakma (Erdem,2018-2020)

Bizim Hikaye (2019)

Avlu (İpek’in kardeşi,2018)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)

Deniz Yıldızı (Korhan,2013-2015)



Son Güncelleme: 16.04.2021 12:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkrepPerihanHakanFeyyazgümüşStartv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
BluTV hangi günler ücretsiz olacak? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
BluTV hangi günler ücretsiz olacak? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?
Mavera 5. bölümü fragmanı 16 Nisan 2021 Cuma
Mavera 5. bölümü fragmanı 16 Nisan 2021 Cuma
Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle
Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle

Popüler Haberler

Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
HES kodu nedir, nasıl alınır? 2021
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2021
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz Serap Şenlik karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri
Çukur dizisi Kulkan Erdenet karakteri kimdir? Genco Özak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Nisan 16 Cuma
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
2021 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Garanti BBVA 10.000 TL Nisan 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 16 Nisan 2021
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Nisan 16 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.