Akrep final mi yaptı? Akrep dizisi yeni bölümü neden yok?

Her hafta perşembe günleri Star tv ekranlarında yer alan Akrep dizisinde yeni gelişmeler oldu. Akrep dizisi perşembe günü ekranlarda yer alması gerekirken, dizisinin yayınlanması planlanan saatte Canavar Kamyonlar adlı film ekranlarda olacak.

Başrollerinde Evrim Alasya, Demet Akbağ, Çağdaş Onur Öztürk ve Yusuf Çim gibi oyuncuların yer aldığı dizi, 16. bölüm ile ekranlarda yer alması planlanıyordu. Ancak 25 Mart Perşembe günü dizi ekranlarda yer almayacak. Diziden bir açıklama yapılmasa da sosyal medya da dizinin ekranlara veda edileceği konuşuldu.

Dizi de ise Ferda delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmıştı. Ayşem ile birlikte eve döndüklerinde Ahmet ile karşılaşırlar. Ahmet ise Ferda’ya kızının yerini söylemesi için belli bir süre veriyor. Fikret’in ölümünden dolayı Ferda’yı suçlayan Perihan, Ferda’nın serbest bırakılmasının ardından Ferda’ya bir teklif sunar.

Ferda ise Merve’yi geri kazanmak için Duru’yla bir araya gelerek Merve’yi köşkten göndermek için bir teklif sunar. Aras ise İpek ile görüşmek için köşke gider. Hakan ise Duru arasındaki tartışmayı gören Aras, Hakan’la tartışmaya başlar.