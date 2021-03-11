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Akrep Fikret öldü mü? Bekir Aksoy Akrep dizisinden ayrılıyor mu?

Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisine ünlü bir isim diziden ayrılabilir. Geçtiğimiz günlerde yeni bölümü yayınlanan Akrep dizisinde Fikret karakterini canlandıran Bekir Aksoy’un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

11 Mart 2021 Perşembe 16:51
Akrep Fikret öldü mü? Bekir Aksoy Akrep dizisinden ayrılıyor mu?
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Birçok ünlü ismin yer aldığı Akrep dizisi her geçen gün bizi etkilemeye devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisinde olaylar gittikçe kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde final yapacağı düşünülen Akrep dizisi geçen haftalarda yayınlanan bölümleriyle bu dedikoduları yalanlamıştı. Ferda’nın serbest kalmasıyla iyice kızışan dizinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Diğer bir tartışılan konu ise Fikret karakterini canlandıran Bekir Aksoy’un diziden ayrılıp ayrılmayacağı oldu.

 

Bekir Aksoy diziden ayrılıyor mu?

Akrep dizisinde Fikret karakterini canlandıran Bekir Aksoy’un diziden ayrılacağına dair söylemler gündemde. Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı ortalığı birbirine kattı. Yeni yayınlanan fragmanda Ahmet’in Fikret’i kaçırması ve Fikret’in vurulması dizinin hayranlarını endişelendirdi. Vurulma sahnesinin yayınlanmasının ardından Bekir Aksoy’un diziden ayrılmış olabileceği dedikodusu sosyal medyada yayılmaya başladı. Dizinin yapımcıları ve Bekir Aksoy tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 11.03.2021 16:51
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Anahtar Kelimeler:
AkrepStar TvFikretBekir Aksoy
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