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Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?

Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 18 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 18 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 20:05
Akrep Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:05
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Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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