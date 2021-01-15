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Akrep Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Akrep Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 15 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Akrep Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:50
Akrep Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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AKREP DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU VE KONUSU

 

Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yapacağı dizide birçok önemli oyuncu da rol alıyor. Daha önce oynadığı rollerle seyircinin kalbinde taht kurmuş Demet Akbağ, Perihan karakteriyle dizideki yerini alıyor. Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz gibi oyuncular da dizinin kadrosunda yer alıyor.

 

Peki, merakla beklenen bu dizinin konusu ne? Dizi hangi konuyu ele alacak?

 

İlk tanıtımı yayınlanan dizi oldukça merak uyandırdı. Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini ekranlara getirecek dizi, izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

 

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide, son zamanlarda oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Melisa Uzun’da yer alıyor. Dizide Duru karakterini canlandıracak oyuncu, Arkadaşlar İyidir ve Erkenci Kuş dizilerinin ardından yeni bir dizide rol almanın heyacanını yaşıyor.

 

 

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

 

Aslı Melisa Uzun, 28 Temmuz 1995 yılında Ankara’da doğmuştur. 2015 yılında ‘Miss Turkey Universe’ seçilen Aslı Melisa Uzun, manken ve oyuncudur. Çok küçük yaşta dans eğitimi almaya başlayan Aslı Melisa Uzun, bale ve jimnastik eğitimi aldı. Arkadaşlar İyidir dizisindeki Seda Yılmaz karakteriyle izleyicilerin takdirini kazanan oyuncu, çıkışını bu şekilde yaptı. Sonrasında Erkenci Kuş dizisinde Gamze karakterini canlandıran oyuncu bu dizide de kendinden söz ettirdi.

 

 

Oyunculuğu kadar eğitim hayatında da başarılı olan oyuncu, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda çocukluğunda başladığı dans eğitimlerinde de oldukça başarılı olan oyuncu, profesyonel dansçı olmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dans eğitimi de almıştır. 26 yaşındaki güzel oyuncu kariyerinde ilk defa bir dizide yardımcı başrol oyuncusu olarak yer alacak. Yakında, Star Tv’de başlayacak olan Akrep dizisinin yardımcı başrol oyuncusu olacak, Aslı Melisa Uzun’un performansını izleyiciler merakla bekliyor.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
Aslı Melisa UzunStar TvAkrep Dizisi DuruAkrep
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