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Akrep dizisinin önemli karakterlerinden olan Berna kimdir? Başak Daşman

Star TV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan Akrep dizisinde ön plana çıkan isimlerden olan Berna karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Berna karakterine hayat veren oyuncu başarılı performansı ile izleyicilerin beğenisini kazanıyor...

08 Aralık 2020 Salı 22:53
Akrep dizisinin önemli karakterlerinden olan Berna kimdir? Başak Daşman
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Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Akrep dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Bena ismindeki karakterin kim olduğu ve kariyeri merak edilenler arasında yer aldı.

Akrep dizisi Bena kimdir?

Star TV’nin yeni dizilerinden olan Akrep’te Bena karakteri en çok dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Bena karakteri hakkında araştırma yapan izleyiciler oyuncuyu ve kariyerini araştırmaktadırlar. Dizide Bena karakteri ailesi için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir ve ailesinin elinden almaya çalışanlara merhamet göstermemektedir.

Akrep dizisinde Bena karakterini Başak Daşman canlandırmaktadır. Başak Daşman 1981 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun olan deneyimli oyuncu oyunculuk eğitimlerini de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde elde etmiştir. Profesyonel olarak oyunculuk ile uğraşan Daşman diğer yandan yönetmenlik ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır. Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Şivenaz karakterine hayat veren başarılı oyuncu ayrıca aşağıda sıralanan yapımlarda da yer almıştır.

2017 – Yüz Yüze (Emel) (TV Dizisi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Ayla) (TV Dizisi)

2015 – Son Takla (Zeynep) (TV Filmi)

2015 – Kara Ekmek (Hale) (TV Dizisi)

2014 – Çiçek (Sedef) (TV Dizisi)

2013 – İntikam (Derin Çelik) (TV Dizisi)

2012 – Son (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 – Gün Akşam Oldu (Dilek) (TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Seda) (TV Dizisi)

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Filiz Demir) (TV Dizisi)

2006 – Pertev Bey’in Üç Kızı (Berrin) (TV Dizisi)

2006 – Doktorlar (Günay) (TV Dizisi)

2005 – Yanık Koza (Makbule) (TV Dizisi)

2005 – Ahududu (Ahu) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Handan ) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (Esin) (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Akasya) (TV Dizisi)

2001 – Benimle Evlenir misin? (Ceyda) (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (Yaren) (TV Dizisi)

2001 – Yılan Hikayesi (3. Sezon (Bölüm Oyuncusu)TV Dizisi)

1999 – Kıvılcım (Selin) (TV Dizisi)

1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:53
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Star TvAkrepAkrep DizisiBernaBaşak Daşman
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