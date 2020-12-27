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Akrep dizisinin içeriği nedir? Dizinin konu özeti ve oyuncu kadrosu

Star TV' nin yeni dizisi Akrep şaşırtmaya devam ediyor. Hikayenin temelinde iki kadının hayatlarını konu alan dizi, sık sık intikam duygusunu işlemektedir. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Akrep dizisinin konusu merak edilmiştir. Demet Akbağ'ı uzun aradan sonra ekranlarda görmek seyirciyi mutlu etmektedir. Akbağ'ın dizideki rolü ve ilerleyen bölümlerde göreceğimiz Perihan karakteri merak edilmektedir.

27 Aralık 2020 Pazar 19:02
Akrep dizisinin içeriği nedir? Dizinin konu özeti ve oyuncu kadrosu
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Akrep Dizisinin Konusu Nedir? 

Akrep dizisi yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üstüne çekmektedir. Dizinin konusu kadar kadrosu da ilgileri çekmektedir.

İlk bölümü 11 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelen dizi Star TV ‘ nin iddialı dizilerinden biri.

Akrep Dizisi Konusu Nedir?

Hikayenin özünde iki kadının mücadelesi yer almaktadır.

Demet Akbağ, Perihan Emgen rolündedir.  Perihan, varlıklı bir kadındır. Sahip olduğu her şeyi kendi emeğiyle elde etmiştir. Kızı, damadı ve torunlarıyla hayatını geçirmektedir.

Bir akşam kızı Bena’nın öldüğü haberi gelir. Bu haberin ardından hayatları tamamen değişmiştir. Aile fertleri o gece Perihan’ın görüşmediği kızı Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ile tanışacaktır.

Ferda ‘ nın söyledikleri doğrultusunda Bena onun hayatını çok kötü etkilemiştir. Perihan’ın çok hoşlanmadığı damadı Fikret (Bekir Aksoy), Ferda’nın eski sevgilisidir.

Perihan, Ferda’yı seneler önce bırakıp gitmiştir. Ferda bir mahalle kuaförü işletmektedir. Fakat gözü yükseklerde ve Perihan’ın sahibi olduğu her şeydedir.

Ferda, 1 yaşındayken terk edilmiştir. Merve karakteri de ( Müge Su Şahin) Ferda’nın kızıdır. Duru, Şahin, Ece de Bena’nın çocuklarıdır.

Torunlar da bu gerginliği yakından hissetmektedirler. Komşuları İpek ve Aras bile olaylardan etkilenmektedir.

Dizide nefret ve ihtiras duyguları ağır basmaktadır. Akrep dizisi konusuyla son dönemlerdeki dizilerden farklıdır.

Akrep Dizisi Nerede Çekilmektedir?

 Dizinin çekimleri İstanbul şehrinde Beykoz ilçesinde devam etmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise yine İstanbul’da Büyükçekmece gölünde devam etmektedir. Orman ve göl manzaraları da diziye farklı bir hava katıyor. Beykoz’ da bulunan eski kundura fabrikası da dizinin iç mekân çekimlerine ev sahipliği yapacak.

Dizi, başka bir diziden uyarlama değildir ve orijinaldir. Dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme almaktadır.  Senaristin daha önceki projeleri Sen Anlat Karadeniz, Siyah Beyaz Aşk, Karagül, Arka Sıradakiler ve Kavak Yelleri’dir.

Dizinin Oyuncu Kadrosu

  • Demet Akbağ ‘’Perihan’’
  • Evrim Alasya ‘’Ferda’’
  • Bekir Aksoy ‘’Fikret’’
  • Başak Daşman ‘’Bena’’
  • Yusuf Çim ‘’Aras’’
  • Esila Umut ‘’İpek’’
  • Beril Pozam ‘’Ayşem’’
  • Taha Baran Özbek ‘’Şahin’’
  • Demet Gül ‘’Hacer’’
  • Aslı Melisa Uzun ‘’Duru’’
  • Müge Su Şahin ‘’Merve’’
  • Ahsen Türkyılmaz ‘’Ece’’

 

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:02
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AkrepStar Tv
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