Akrep dizisinin günü ve saati değiştirildi! Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yeni sezon dizileri arasında gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile dikkatleri üzerine çeken Akrep dizisinin gün ve saatinde değişikliğe gidildiği açıklandı.

Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep dizisi Cuma günlerinde ki reytingi ile büyük sorunlar yaşamaya devam ederken Star TV tarafından dizinin gününün değiştiği açıklandı. Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Ramo gibi yüksek reytingli diziler nedeniyle zor zamanlar geçiren Akrep dizisinin gününde değişikliğe gidildi.

Akrep dizisi günü değişti

Düşük reytingleri dolayısıyla sorunların yaşandığı Akrep dizisi artık Cuma akşamları yayınlanmayacak. Değişikliğin dizinin erken final yapmaması için atılan son adım olduğu belirtildi.

Akrep yeni gün ve saati ne zaman?

Akrep dizisi yapıla açıklamalar sonrasında Perşembe gününe çekildi. Alev Alev ve Bir Zamanlar Çukurova’nın olduğu Perşembe akşamlarında reytinglerini yükseltmeye çalışacak olan Akrep dizisinde herhangi bir artış gözlemlenmezse dizinin erken final yapacağı açıklandı.