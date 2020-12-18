İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Akrep dizisinin çekim yerleri neresi? Akrep çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Akrep dizisinin çekim yerleri neresi? Akrep çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Akrep dizisinin çekim yerleri neresi? haberimize göz atabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:53
Akrep dizisinin çekim yerleri neresi? Akrep çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Takip Et:

Akrep Dizisi Nerede Çekiliyor, Çekim Mekânları Konak Orman Göl Neresi?

Star TV kanalında Akrep isimli bir dizi başlıyor. Akrep dizisinin nerede çekildiği, dizide geçen göl ve orman manzaralarının neresi olduğu merak edilmektedir. Dizinin başrol oyuncuları Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi yetenekli oyunculardır. Akrep, ihaneti, aşkın ve anneliğin savaşından bahsetmektedir. Dizinin ilk fragmanı 28 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarında gösterilen ilk fragman sonrası dizinin çekildiği yerler merak edilmiştir. Akrep dizisi yeni yıla damga vuracak dizilerden biri gibi görünüyor. Dizinin fragmanında görülen Amerikan tarzı ev veya konak ve tekneyle gidilen göl ve kayboldukları orman da merak edilmektedir.

Akrep dizisinin çekim yerleri neresi?

Yapımı 1441 Productions’ın, yapımcılığını İrfan Şahin’in yaptığı Akrep dizisinin yönetmenliğini de Gökçen Usta yapmıştır. Evrim Alasya, kırmızı oda dizisindeki Meliha rolünden sonra bu dizide de Ferda karakterini canlandırmıştır. Dizide kötü bir karakteri canlandıran Ferda’nın ele geçirmek istediği evin nerede olduğu merak edilmektedir.

Dizide ormanda yapılan çekimlere de sık rastlanacaktır. Dizide üstten görünümü verilen ormanın Belgrad ormanları mı ya da başka bir orman mı olduğu merak ediliyor. Aras karakterindeki Yusuf Çim ve Ferda karakterindeki Evrim Alasya gezindikleri gölün Kocaeli’de mi yoksa İstanbul Büyükçekmece’ de mi olduğu merak edilmektedir.

Akrep Dizisi Hangi il ilçe köyde çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul şehrinde Beykoz ilçesinde devam etmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise yine İstanbul’da Büyükçekmece gölünde devam etmektedir. Orman ve göl manzaraları da diziye farklı bir hava katıyor. Beykoz’ da bulunan eski kundura fabrikası da dizinin iç mekân çekimlerine ev sahipliği yapacak.

Akrep Dizisi Çekim Setine Nasıl Gidilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dizi-film setlerine misafir kabul edilmiyor. Çekim sonrası Akrep dizisinin çekim setinde oyuncular ile maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde görüşülebilir ve fotoğraf çektirilebilir. Dizideki çekimler stok bölümler hazırlanacağından dolayı oldukça uzun devam edecek. Akrep dizisinin çekimlerinde yer almak isterseniz yapımcı firmaya başvuruda bulunabilirsiniz.

Akrep Dizisi Çekimleri nerede yapılıyor?

Dizi çekimlerinin nerede yapıldığını genelde dizide rol almak isteyen figüran ya da kısa rollerde yer almak isteyen oyunculuğa meraklı kişiler soruyor. Dizinin genel çekimleri İstanbul’ da yapılırken bazı sahnelerin Kocaeli’de bulunan Darıca ilçesindeki dizi platolarında yapıldığı da bilinmektedir. Akrep dizisinde rol almak için yönetmen ya da yapımcı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvYeni DiziEvrim AlasyaDemet AkbağAkrep Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!

Popüler Haberler

Akrep dizisinin çekim yerleri neresi? Akrep çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek nerelidir?
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo Çilingir kimdir? Gerçek adı nedir?
Akrep dizisindeki Duru karakteri kimdir? Aslı Melisa Uzun nereli, yaşı kaç?
Çocukluk dizisi uyarlama mı? Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin’i kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan'ın biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi'nin hayatı!
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Çalışmayıp, gelir belgesi olmayan, öğrenci, ev hanımı, i,şsiz olan kişiler kredi alabilir mi? Çalışmayanlara kredi veren bankalar ve şartları
Müge Anlı Pınar Kaynak cinayetine ilişkin detaylar anlatılırken stüdyo buz kesti!
TV8 Masterchef Junior başvuru formu ve başvuru şartları
Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Atiye yeni fragmanı yayınlandı, meraklı bekleyiş sürüyor!
Karşıyaka - Galatasaray basketbol maçı ne zaman oynanacak? KSK GS maç saati ve canlı yayın kanalı
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi hangi şehirde, gerçek adı ne?
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat hakkında bilgiler
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri Kimdir? Sueda Çil dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.