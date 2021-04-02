İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Akrep dizisine katılan Demet Gül kimdir? Hizmetçi karakteri kimdir?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Akrep dizisine katılan Demet Gül kimdir? Hizmetçi karakteri kimdir? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 02.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 20:01
Akrep dizisine katılan Demet Gül kimdir? Hizmetçi karakteri kimdir?
Takip Et:

Star TV’nin yeni dizisi Akrep ekranlara hızlı bir giriş yaparak beğeni topladı. Dizinin oyuncu kadrosu sevilen ünlüler ile dolu. Başrollerinde Demet Akbağ, Ferda Evrim Alsya Aras Yusuf Çim gibi isimleri bulunduruyor.

Dizi, geçmişten kalan olayların iki kadın arasındaki savaşını anlatıyor. Dizi de ihanet, aşkın ve anneliğin savaşı yer alıyor. Dizinin anneannesi zorlu yollardan geçerek kendine konforlu bir hayat sunmuştur. Kızını, torunlarını seven fakat damadından haz etmeyen biridir. Hikaye de bir gece karakoldan bir telefon gelir ve herkesin hayatı değişir. Bu haber hayatlarına yeni insanlar dahil eder.

Ferda karakteri hak ettiği hayatı geri almak için olayların merkezine yerleşir. Ve hayatında önemli değişikliklere tanıklık eder.

Dizinin merak edilen karakteri ise Hacer adını taşıyan ve evin hizmetçisi olan kişidir.

Akrep dizisi hizmetçi Hacer rolünü kim oynuyor?

Dizide hizmetçi Hacer karakterine Demet Gül can veriyor. Oyuncu Demet Gül birçok proje de yer almış bir isim. Akrep dizisinde oynadığı Hacer rolü Ferda’ya en çok yardım eden kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin ana teması Ferda ve Perihan’ın savaşından beslenmektedir. Ama bu ana karakterler dışında yan karakterlerin hikayesi de izleyicileri etkileyen şekilde oluşturulmuştur. Çekimlerine devam eden dizi her hafta Cuma günleri Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DemetakbağDemetGülStartvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim Mihre kimdir? Lila Gürmen biyografisi
Seni Çok Bekledim Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş yaşı, boyu, sevgilisi
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin hakkında bilgiler
Akrep dizisine katılan Demet Gül kimdir? Hizmetçi karakteri kimdir?
Akıncı dizi oyuncusu Nergis kimdir? Büşra Develi hakkında bilgiler
Akrep Selma kimdir? Bestemsu Özdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
ATV yeni dizisi Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı çekim mekanları belli oldu
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı nedir? İlhan Şen nereli, yaşı kaç?
Ramo dizisi Hamza karakteri kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz dizisi Naz’ı kim canlandırıyor? Yasemin Yazıcı'nın biyografisi
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Beni Bırakma 576. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
İnstagram reels uygulaması nedir? Instagram reels video nasıl yüklenir?
30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Mesut Özil neden kadroda yok, neden kadro dışı? Mesut Özil ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Fox Tv Son Yaz dizisi konusu ve çekim yeri
Son Yaz dizisi Metin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sinan Tuzcu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Ayliz karakteri Kimdir? İrem Helvacıoğlu dizideki rolü ve hayatı
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.