İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Akrep dizisindeki Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir nereli, yaşı kaç?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Akrep dizisindeki Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir nereli, yaşı kaç? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 19.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 20:00
Akrep dizisindeki Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yeni sezon dizileri arasında en iddialı yapımlardan bir tanesi olan Akrep dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Akrep dizisinde son zamanlarda en merak edilen isim Selma karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir oldu.

Akrep dizisi Selma kimdir?

Akrep dizisinde Selma karakteri diziye yeni katılan birisidir. Selma karakteri hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da Selma’nın Fikret ve Ferda’nın aralarında ki bağı etkileyecek birisi olacağı düşünülmektedir.

Bestemsu Özdemir kimdir?

22 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 1.73 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilgi duyan ve eğitim alan Özdemir pek çok yapımda görev almıştır. İlk defa 2012 yılında Sakarya Fırat dizisinde Melike karakteriyle kamera karşısına geçen Özdemir daha sonrasında sinema filmlerinde görev almıştır. Sakarya Fırat dizisi sonrasında Baba Nerdesin Kayboldum, Dünyanın En Güzel Kokusu2 ve Biz Size Döneriz filmlerinde görev almıştır.

Bestemsu Özdemir görev aldığı yapımlar

2019 – Güvercin (İpek)

2018 – Ege’nin Hamsisi

2017 – Meryem (Beliz)

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – İçerde

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan)

2012 – Araf Zamanı

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent)

Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Özdemir’in 410 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya hesabında 230 paylaşımı bulunan Özdemir fotoğrafları ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.

Bestemsu Özdemir’in sevgilisi kimdir?

Aşk hayatı ile pek çok kişinin merak ettiği oyunculardan bir tanesi olan BEstemsu Özdemir’in adı son günlerde Ümit İbrahim Kantarcı ile anılsa da ikiliden açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bertemsu özdemir KimdirSelmaStar TvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Survivor 18 Mart yeni takım kaptanları kim oldu?
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Netflix Formula 1: Drive to Survive belgeseli yeni sezon yayınlandı
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Kuzey öldü mü?
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 362. Bölüm bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kırmızı oda dizisinde rol alan Melisa Sözen (Alya) dizide neden yok? Diziden ayrıldı mı?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? TV8 Kırmızı Oda dizisi konusu ve çekim yeri
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep Hizmetçi kimdir? Demet Gül gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akıncı dizisinde Nergis karakterine Büşra Develi hayat veriyor
Akrep dizisindeki Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir nereli, yaşı kaç?
ATV Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Ramo dizisi Hamza karakterini kim canlandırıyor? Erdal Hanedar kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Erol karakteri kimdir? İlhan Şen nereli, yaşı kaç?
TJK 19 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Show TV canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emanet 140. bölüm izle 19 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 18 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Son Yaz dizi oyuncusu Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin doğum tarihi
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acil destek kredisi nedir? Hangi bankalar bu kredileri veriyor? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.