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Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?

Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 18.06.2021 tarihli haberimizde Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

18 Haziran 2021 Cuma 20:16
Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
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Star TV ekranlarında 11 Aralık tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya ve Demet Akbağ gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide yer alan Şahin karakterine ise Taha Baran Özbek hayat vermektedir.

Akrep Dizisi Şahin Kimdir?

Dizinin fragmanından görüldüğü kadarı ile oldukça ailesine düşkün olduğu anlaşılan Şahin karakteri hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Taha Baran Özbek Kimdir?

1998 yılında dünyaya gelen Taha Baran Özbek Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır. Birkaç senedir oyunculuk yapan Özbek, televizyona hızlı bir giriş yapmıştır. Genç oyuncu ilk olarak Dip dizisinde rol almıştır. Instagram kullanıcı adı @barantaha olan Özbek’in 47 bin takipçisi bulunmaktadır.

Taha Baran Özbek’in Rol Aldığı Yapımlar

Akrep

Kırmızı Oda

Azize

Bizim Hikaye

Bir Litre Gözyaşı

Dip

 

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
TahabaranözbekşahinAkrep
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