İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 26 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:51
Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Akrep dizisi ile ilgili ayrıntılar paylaşılmaya devam ediyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy’un yer aldığı dizi ilk fragmanıyla büyük ilgi topladı. Dizide yer alan oyunculardan olan Taha Baran Özbek, Şahin karakteriyle karşımıza çıkacak.

Akrep dizisi Şahin kimdir?

Taha Baran Özbek, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, ilk ekran deneyimini 2018 yılında yayınlanan ‘Dip’ dizisi ile yaşamıştır. Aynı yıl ‘Bir Litre Gözyaşı’ ve ‘Bizim Hikaye’ dizilerinde de rol alan genç oyuncu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı ‘Necdet’ karakteriyle son dönemlerde popülerliğini arttırmıştır. Taha Baran Özbek, Kırmızı Oda’dan sonra Akrep dizisiyle bir kez daha Evrim Alasya ile kamera karşısına geçecek.

Taha Baran Özbek’in rol aldığı yapımlar

Dip (2018)

Bir Litre Gözyaşı (2018)

Bizim Hikaye (2018)

Azize (2019)

Akep (2020)



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evrim AlasyaStar TvşahinTaha Baran özbekAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
The Irregulars dizi konusu ve oyuncuları
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 145. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Akrep dizisindeki Şahin karakteri kimdir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini Gülçin Kültür Şahin canlandırıyor
Akrep dizisi Duru kimdir? Gerçek adı ne? Aslı Melisa Uzun oynadığı diziler
Akıncı Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar yaşı, boyu, sevgilisi
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Gerçek adı nedir? Baran Can Eraslan nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Gerçek adı ne? Sevi Demirçivi oynadığı diziler
Ramo dizisinin Mazhar'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat hikayesi!
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer'in hayatı!
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli yaşı kaç?
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2021 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli yaşı kaç?
Akıncı dizisi Duygu (Öykü Su Okur) kimdir?
Akıncı dizisi Beste kimdir? Gerçek adı nedir? Müge Boz nereli, yaşı kaç?
Ramo dizisi Boran'ı kim canlandırıyor? Yakup Turgut'un biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi yer aldığı dizi ve film yapımları
Kırmızı Oda dizisinde Sema karakterini Nur Erkul canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör kimdir? Gerçek adı ne? Emre Törün oynadığı diziler
Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.