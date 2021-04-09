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Akrep dizisindeki Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz nereli, yaşı kaç?

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Akrep dizisindeki Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz nereli, yaşı kaç? konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 9 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Akrep dizisindeki Ece karakteri kimdir? haberimize göz atabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisindeki Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz nereli, yaşı kaç?
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:05
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Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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