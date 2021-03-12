İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Akrep dizisinde Selma karakterine Bestemsu Özdemir hayat veriyor

Akrep dizisinde Selma karakterine Bestemsu Özdemir hayat veriyor ile ilgili yeni ayrıntılar 12 Mart 2021 Cuma tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 12 Mart 2021 gününe ait Akrep dizisinde Selma karakterine Bestemsu Özdemir hayat veriyor hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 20:00
Akrep dizisinde Selma karakterine Bestemsu Özdemir hayat veriyor
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yeni sezon dizileri arasında en iddialı yapımlardan bir tanesi olan Akrep dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Akrep dizisinde son zamanlarda en merak edilen isim Selma karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir oldu.

Akrep dizisi Selma kimdir?

Akrep dizisinde Selma karakteri diziye yeni katılan birisidir. Selma karakteri hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da Selma’nın Fikret ve Ferda’nın aralarında ki bağı etkileyecek birisi olacağı düşünülmektedir.

Bestemsu Özdemir kimdir?

22 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 1.73 boyundadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilgi duyan ve eğitim alan Özdemir pek çok yapımda görev almıştır. İlk defa 2012 yılında Sakarya Fırat dizisinde Melike karakteriyle kamera karşısına geçen Özdemir daha sonrasında sinema filmlerinde görev almıştır. Sakarya Fırat dizisi sonrasında Baba Nerdesin Kayboldum, Dünyanın En Güzel Kokusu2 ve Biz Size Döneriz filmlerinde görev almıştır.

Bestemsu Özdemir görev aldığı yapımlar

2019 – Güvercin (İpek)

2018 – Ege’nin Hamsisi

2017 – Meryem (Beliz)

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – İçerde

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan)

2012 – Araf Zamanı

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent)

Bestemsu Özdemir sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Özdemir’in 410 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medya hesabında 230 paylaşımı bulunan Özdemir fotoğrafları ile pek çok kişinin dikkatini çekmektedir.

Bestemsu Özdemir’in sevgilisi kimdir?

Aşk hayatı ile pek çok kişinin merak ettiği oyunculardan bir tanesi olan BEstemsu Özdemir’in adı son günlerde Ümit İbrahim Kantarcı ile anılsa da ikiliden açıklama yapılmamıştır.



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bertemsu özdemir KimdirSelmaStar TvAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç, Ramo dizisinde bölüm başına ne kadar ücret alıyor?
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç, Ramo dizisinde bölüm başına ne kadar ücret alıyor?
Hekimoğlu dizisinde Berrak karakterine hayat verecek oyuncu kimdir? (Başak Daşman)
Hekimoğlu dizisinde Berrak karakterine hayat verecek oyuncu kimdir? (Başak Daşman)
TRT 1 Teşkilat dizisi hangi günler yayınlanıyor?
TRT 1 Teşkilat dizisi hangi günler yayınlanıyor?
Emanet 136. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 13 Mart Cumartesi Kanal 7
Emanet 136. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 13 Mart Cumartesi Kanal 7
Masum 356. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Masum 356. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim Kadir karakterini kim canlandırıyor? Özcan Deniz kimdir?
Arka Sokaklar yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kırmızı Oda Alya neden ayrıldı? Melisa Sözen Kırmızı Oda’ya neden veda etti?
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri Kimdir? Vildan Atasever dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisinin çekim yerleri neresi? Kırmızı Oda çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin yaşı ve oynadığı diziler
Akrep dizisinde Hizmetçi karakterini Demet Gül canlandırıyor
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre kimdir? Lila Gürmen hakkında bilgiler
Yemin dizisi Münevver (Melahat Abbasova) kimdir?
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan yer aldığı dizi ve film yapımları
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2021 sosyal medya yasası detayları
İBB askıda halk ekmek askıda ekmek bağışı nasıl yapılır?
Akrep dizisinde Selma karakterine Bestemsu Özdemir hayat veriyor
Akıncı dizi oyuncusu Nergis kimdir? Büşra Develi hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Hekimoğlu dizisinde Berrak karakterine hayat verecek oyuncu kimdir? (Başak Daşman)
Masum 356. Bölüm bölüm fragmanı ve 13 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.